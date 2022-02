Sim only iets voor jou?

Mobiele telefoons zijn niet meer uit ons leven weg te denken. We gebruiken ze voor alles, altijd en overal. Foto’s maken, bellen, internetten, sms’en. Eén druk op de knop en al je familie en vrienden zijn dichtbij. Reis je met het openbaar vervoer, dan zal je vast al zijn opgevallen hoe het grootste deel van je medereizigers in de telefoon gedoken zit. Ze zijn onmisbaar geworden. Sommige mensen vinden dat een eng of gek idee en andere mensen zien er alleen maar de voordelen van in. In dit artikel vertel ik je alles over een sim only abonnement.

Wat is een sim only abonnement?

De letterlijke vertaling van sim only is alleen een simkaart. Een sim only abonnement betekent dus dat je een abonnement hebt zonder toestel. Bij andere abonnementen koop je een toestel waar je dan een bundel bij hebt. Gedurende een aantal jaren betaal je een vast bedrag per maand. Hiermee betaal je je toestel en je abonnement af. Doordat je het toestel naast je abonnementskosten af moet betalen, kunnen deze maandelijkse bedragen behoorlijk oplopen. Bij een sim only abonnement hoef je geen toestel kosten te betalen waardoor jouw maandelijkse kosten voor je abonnement/bundel veel lager zullen zijn. Een bundel is de hoeveelheid belminuten, sms’jes en internet die je hebt. Er zijn verschillende bundels beschikbaar bij verschillende telefoonproviders. Ook binnen de verschillende bundels kun je vaak zelf nog schuiven in wat je precies nodig hebt. Zo kun je alles aanpassen naar jouw wensen en behoeftes.

Is sim only goedkoper dan andere abonnementen?

Ik denk niet dat er een makkelijk en snel antwoord op deze vraag is maar hieronder zal ik proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen waarom ik sim only wel of niet aan zou raden.

Bij sim only gaat het, zoals eerder al gezegd, enkel om de sim kaart. Je zou dus eventueel ook een tweedehands telefoon aan kunnen schaffen en op die simkaart jouw sim only abonnement kunnen afsluiten. Wanneer je een simlock vrije telefoon koopt, kun je hier zelfs je eigen simkaart in doen zodat je je eigen telefoonnummer kunt behouden. Je hebt een tweedehands mobiele telefoon gekocht en met een sim only abonnement heb je maandelijks lagere abonnementskosten omdat je de aanschaf van de telefoon niet maandelijks hoeft af te lossen. Hierdoor zul je minder geld kwijt zijn in de maand.

Liever de nieuwste telefoon in je bezit?

Wanneer je wel graag de nieuwste van de nieuwste telefoon aan wilt schaffen, dan kan een telefoon abonnement met maandelijkse afbetaling wel een uitkomst zijn aangezien je dan niet dat hele grote bedrag in één keer hoeft te betalen. Je moet hierbij wel goed opletten dat je voor een aantal jaar vast zit aan het abonnement en dat je dit dus wel maandelijks moet kunnen betalen. Het bedrag zal aanzienlijk hoger zijn dan bij een sim only abonnement, dus hier moet je ook rekening mee houden. Wanneer je telefoon kapot gaat of kwijtraakt terwijl je nog niet alles hebt afbetaald, dan kan het zo zijn dat je nog aan het afbetalen bent voor een telefoon die je allang niet meer hebt. Dit vind ik persoonlijk een groot nadeel.

Zelf heb ik een sim only abonnement en dit bevalt mij zo goed dat ik niet anders meer zou willen. Ik ga nooit over mijn bundel heen en heb mijn telefoon tweedehands kunnen scoren voor een mooie prijs. Mijn maandlasten zijn dus laag.