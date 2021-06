Siberië puft en kreunt: kwik klimt naar hoogste piek in 85 (!) jaar

32 graden Celsius binnen de noordpoolcirkel

De stad ligt in de noordpoolcirkel, en dus is het er in de wintermaanden extreem koud. In de zomermaanden kan het flink opwarmen, maar een bodemtemperatuur van 48 graden is hier ongezien. 880 kilometer verder en wat dieper in de noordpoolcirkel, in het gehucht Saskylakh, bereikte ook de ‘luchttemperatuur’ recordhoogtes: op 20 juni klom het kwik er naar 31,9 graden Celsius. De laatste keer dat het nog zó warm was in die regio was in 1936.