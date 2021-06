Scholieren mogen mondmasker na zomer thuis laten

Weyts hield donderdagmiddag een overleg met virologen en vertegenwoordigers van onder meer de onderwijskoepels, de vakbonden en de CLB’s. Ze wilden de krijtlijnen vastleggen voor het komende schooljaar, nu de coronapandemie in kracht afneemt en de vaccinatiecampagne vordert. Na afloop had Weyts het over «positieve perspectieven», zowel op korte als op iets langere termijn.