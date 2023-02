Schattig zijn ze wel, maar egels zouden binnen enkele jaren uitgestorven kunnen zijn

Als je een tuin hebt met veel groen, heb je er vast weleens eentje gezien: een egel. De kleine zoogdieren waren vroeger een vaste waarde in ons ecosysteem, maar worden tegenwoordig meer en meer bedreigd. In dergelijke mate zelfs dat een Franse egelbeschermingsorganisatie vreest dat ze tegen 2025 weleens helemaal uitgestorven zouden kunnen zijn.

Of de cijfers van Famille Hérisson kloppen, durven we niet te zeggen. Maar dat het niet goed gaat met de egelpopulatie is wel duidelijk. Ieder jaar opnieuw zijn ze het meest aangereden dier op onze Belgische wegen en hoewel dat kan doen vermoeden dat er te veel egels zijn, is het tegendeel waar. Doordat hun habitat steeds meer bedreigd wordt, moeten ze echter steeds verder op zoek naar voedsel en stijgt dus ook het risico op aanrijding.

En daar zit de mens voor veel tussen. Door het gebruik van pesticiden zijn er namelijk steeds minder insecten, nochtans de voornaamste voedingsbron voor egels. Bovendien onderhouden we onze tuinen en weilanden steeds meer, waardoor de dieren minder ruimte hebben om te leven en zich te verbergen. Gelukkig zijn er heel wat dingen die je als individu kan doen om hen een handje te helpen.

Help een egel uit de nood

- Laat in de winter en wanneer het droog is kommetjes met water staan in je tuin, zodat ze steeds voldoende te drinken hebben.

- Gebruik geen pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen.

- Laat een stuk van je tuin verwilderen zodat egels zich daar kunnen verbergen en voeden. Veel bladeren in je tuin? Haal die dan niet weg, want ze vormen een ideale habitat voor de egel.

- Laat enkele doorgangen van ongeveer 12 bij 12 centimeter in je omheining, zodat egels makkelijk van de ene tuin naar de andere kunnen wandelen.