SCHATTIG. Politie vangt ontsnapte wallaby in Kortenberg

De noodcentrale kreeg woensdagavond omstreeks 22.15 uur een melding over een loslopende kangoeroe. Het dier verplaatste zich zeer snel, wat het voor de politie heel moeilijk maakte om het te lokaliseren. Pas rond 4.00 uur kon het dier gevonden worden, dankzij een bestuurster die had dier had gezien en het met de wagen op afstand was blijven volgen tot de patrouille ter plaatse was. Met hulp van Animal Rescue Service kon het dier, dat uiteindelijk een wallaby bleek, uiteindelijk gevat worden in een tuin van een woning in de Meerbekstraat in Kortenberg.

Natuurhulpcentrum

De eigenaar van het dier kon intussen geïdentificeerd worden en die liet verstaan dat hij niet meer kon instaan voor de zorg van de wallaby. Het dier zal daarom door Animal Rescue Service worden overgebracht naar het natuurhulpcentrum. De politie onderzoekt verder de omstandigheden waarin het dier kon ontsnappen.