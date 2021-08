SCHATTIG! Pandatweeling geboren in Franse zoo

Huan Huan, een vrouwelijke panda die China heeft uitgeleend aan de zoo Beauval in Frankrijk, is in de nacht van zaterdag op zondag bevallen van een tweeling. De pasgeboren panda’s verkeren in goede gezondheid. De tweeling, die kort na 1 uur geboren is, is de nieuwe aanwinst in de pandafamilie in de Franse zoo. Die familie bestaat verder nog uit hun vader Yuan Zi en hun grote broer Yuan Meng, geboren op 4 augustus 2017.