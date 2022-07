Saoedi-Arabië maakt zich op voor jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka

De hadj, waarvan de deelnemers door loting worden gekozen uit miljoenen kandidaten, ontvangt een groter aantal pelgrims dan in 2020 en 2021. Het aantal ligt echter nog steeds ver onder het niveau van voor de pandemie. In 2019 namen zo’n 2,5 miljoen moslims uit de hele wereld deel aan het ritueel. In 2021 waren slechts 60.000 gevaccineerde burgers en inwoners van Saoedi-Arabië toegelaten, iets meer dan de tienduizenden deelnemers in 2020, op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis.

Religieuze rituelen

In de Grote Moskee van Mekka worden de pelgrims geacht de «tawaaf» te verrichten, de rondgang om de Kaaba, een groot kubusvormig bouwwerk, gedrapeerd met zwarte, met goud geborduurde doeken, waarnaar moslims uit de hele wereld zich richten om te bidden. De pelgrimstocht bestaat uit een reeks religieuze rituelen die gedurende vijf dagen worden uitgevoerd in en rond de heiligste stad van de Islam in het westen van Saudi-Arabië.

Vanwege het coronavirus is de bijeenkomst beperkt tot gevaccineerde moslims onder de 65 jaar, waarbij buitenstaanders binnen 72 uur na de reis een negatieve PCR-test moeten laten zien.

Sinds het begin van de pandemie heeft Saoedi-Arabië meer dan 795.000 gevallen van het coronavirus geregistreerd, waarvan ongeveer 9.000 sterfgevallen.