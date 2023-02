‘s Werelds zwaarste levende organisme dreigt te verdwijnen

Hoewel Pando er op het eerste zicht uitziet als een doodnormaal bos, is het veel meer dan dat. De verzameling Amerikaanse ratelpopulieren in de staat Utah is in werkelijkheid één groot levend organisme. Alle verschillende bomen delen namelijk één groot wortelgestel én dezelfde genen. Daardoor weegt Pando zo’n 6.000 ton, maar dat is niet het enige bijzondere aan het organisme. Wetenschappers schatten namelijk dat Pando tussen de 80.000 en 1 miljoen jaar oud zou zijn.

Bedreigd

Na al die tijd heeft het organisme nu moeite om in leven te blijven. De ouderdom speelt parten, want daardoor maakt het minder makkelijk nieuwe bomen aan. De jonge scheuten worden bovendien vaak opgegeten door herten en andere wilde dieren, die vrij spel hebben gekregen omdat de mens zowat al hun natuurlijke vijanden zoals de wolf heeft uitgeroeid. Het Western Aspen Alliance en de United States Forest Service bestuderen nu hoe ze Pando alsnog kunnen redden.