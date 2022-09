Rusthuismoorden Oostrozebeke: Parket bevestigt onderzoek naar drie verdachte overlijdens

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigt dat het in november 2020 een onderzoek is gestart naar drie verdachte overlijdens in wzc Rozenberg in Oostrozebeke. Er was sprake van een abnormale hoeveelheid insuline in het bloed. «Verder onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van kwaadwillig opzet», klinkt het. Er is nog geen verdachte opgepakt.