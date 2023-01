Rusland wil 25 strafkolonies bouwen in geannexeerd Oekraïens gebied

Twaalf gevangenissen zullen worden gebouwd in de regio Donetsk, zeven in Loehansk, drie in het bezette deel van de regio Cherson en twee in de regio Zaporizja, waar ook een open gevangenkamp zal worden gebouwd, zo luidt een bevel van de Russische regering.

De onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza schrijft dat Rusland in november vorig jaar 626 strafkolonies telde, gemiddeld ongeveer zeven per regio.

Gevangenen als soldaten

Volgens de burgerrechtenorganisatie Russia Behind Bars heeft de huurlingenorganisatie Wagner tot nu toe ongeveer 50.000 gevangenen uit Russische gevangenissen gerekruteerd voor de oorlog in Oekraïne. Daarvan zijn er echter nog maar ongeveer 10.000 meer actief. De rest is gevallen, gewond geraakt, gevangen genomen of gedeserteerd, meldde de organisatie.

De Oekraïense generale staf meldde woensdagochtend dat de Wagner-groep vanwege de hoge verliezen nu rekruteert onder Oekraïense gevangenen.