Ruim 750 anonieme graven ontdekt bij inheems internaat in Canada

De groepering zegt dat de Katholieke Kerk de school bestuurde en toezicht hield op de begraafplaats. De Kerk zou de grafstenen hebben verwijderd. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er zijn begraven. Er zijn geruchten dat een deel van de overledenen volwassenen waren.

Meerdere internaten

Bij een ander internaat in Kamloops werden vorige maand de lichamen van 215 inheemse schoolkinderen gevonden. Dit leidde tot een schokgolf in Canada. Na die ontdekking vinden bij andere oud-internaten opgravingen plaats, met hulp van de autoriteiten. Zo ook bij de Marieval Indian Residential School in Saskatchewan.