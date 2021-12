Rondreizende tentoonstelling wil taboe rond menstruatie doorbreken

In secundaire school De Ring in Leuven is donderdag een nieuwe tentoonstelling van start gegaan. De tentoonstelling, en bijhorende activiteiten, wil de taboes rond menstruatie en menstruatiearmoede doorbreken. De komende maanden zal de expo ook in andere Vlaamse steden te zien zijn. De campagne is een initiatief van Huis van de Mens en vzw BruZelle.

«De helft van de mensheid menstrueert voor de helft van zijn leven, en toch wordt er zo weinig gesproken over menstruatie», stelt Rita Van Even van vzw BruZelle. «Terwijl menstrueren een van de meest natuurlijke dingen is van het vrouw-zijn. Bij menstruatiearmoede komt dan nog het dubbele gevoel van schaamte. Met deze campagne willen we die gevoelens van schaamte een halt toeroepen en het thema uit de taboesfeer halen.»

Kunst en getuigenissen

In De Ring in Leuven hangen dertien panelen op, die naar menstruatie verwijzen. Er zijn ook zeefdrukken, een beeldhouwwerk en enkele werken met vazen. De school heeft daarnaast een tiental getuigenissen en verhalen rond menstruatie gebundeld, die worden verteld via een praatstoel. Tot slot wordt een kortfilm getoond en is er animatie en muziek tijdens de schoolpauzes. In elke plek waar de tentoonstelling halt houdt, zal er ook een inzamelingsactie voor menstruatieproducten gehouden worden.

De tentoonstelling reist in de komende weken alvast naar Vilvoorde en Halle. Bedoeling is om na Vlaams-Brabant ook richting de rest van Vlaanderen te trekken. Scholen, culturele centra, bibliotheken of andere instellingen kunnen contact opnemen als ze de activiteiten willen boeken.