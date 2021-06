Rode Duivels knokken zich voorbij Portugal en staan in de kwartfinales

De partij in het La Cartuja-stadion begon zondag aan een laag tempo. De eerste kans was er wel al na zes minuten voor Portugal. Diogo Jota werd op links de diepte in gestuurd en kwam alleen voor Courtois. De Liverpool-aanvaller miste zijn schot echter volledig. De bal ging ruim naast. Ook de eerste kans van de Belgen was een afzwaaier. Eden Hazard mikte na tien minuten na een knappe combinatie ruim over. De openingsfase kabbelde rustig voort. Thorgan Hazard zag nog een schotje afgeblokt worden. Halverwege de eerste helft schrokken de Belgen wakker door een harde vrijschop van Ronaldo. Courtois stond paraat.

Meteen na rust was het echter toch over voor De Bruyne. Hij ging erbij zitten en gaf aan niet verder te kunnen. Dries Mertens was zijn vervanger. Portugal slaagde er niet meteen in gevaar te stichten en dus greep coach Fernando Santos in. Met Bruno Fernandes en Joao Felix kwamen twee absolute toppers tussen de lijnen. En dat leverde meteen gevaar op. Jota knalde van dichtbij over en Courtois moest een kopbal van Felix uit zijn doel houden. Voor de Belgen was er een schot van Lukaku dat over ging. Eden Hazard was de uitblinker bij de Duivels. De kapitein was de Portugezen vaak te snel af en lijkt te groeien in dit toernooi.

Courtois belegerd

Portugal zette in de slotfase alles op alles. Courtois moest een kopbal van Dias wegboksen. En Guerreiro trapte op de paal. Ronaldo en co maakten er een echte strijd van en belegerden het Belgische doel. Eden Hazard moest intussen gewisseld worden, met mogelijk een verrekking. Felix trapte de laatste kans in de toegevoegde tijd naast. Het bleef 1-0. De Rode Duivels staan net als in 2016 opnieuw in de kwartfinales van het EK voetbal.

Martinez tevreden

Roberto Martinez was een tevreden man zondag na de zege. «Ik had zo’n adembenemende wedstrijd verwacht», begon Martinez zijn analyse. «We hebben onze professionaliteit en winnaarsmentaliteit getoond tegen een team dat altijd datgene doet dat nodig is om een wedstrijd te winnen. Ik was heel tevreden van onze prestatie in de eerste helft. We hebben goed verdedigd en maakten een heel mooie goal. Na rust speelden we in de beginfase zeer solide. In het laatste halfuur hielden we de bal niet voldoende bij. We hadden de tweede goal kunnen maken. Maar we hebben gewonnen. We hebben altijd de tactische discipline aangehouden en hebben getoond dat we kunnen afzien. De voldoening is heel groot.»

De Duivels spelen op dit EK minder spectaculair in vergelijking met de Wereldbeker van drie jaar geleden in Rusland, waar ze brons behaalden. Ze maken volgens de bondscoach een evolutie door naar een ‘winning team’. «Onze veranderde manier van spelen komt er mede door het WK in Rusland», erkende hij. «Drie jaar geleden hadden we dit misschien niet gekund. De jongens zijn heel toegewijd. Ze begrijpen elkaar en geven ook om elkaar. Dat zijn voorwaarden om een winnend team te worden. We kennen onze kwaliteiten en we weten dat als we top zijn we moeilijk af te stoppen zijn. Vandaag speelden we tegen een ploeg die dit toernooi al won. Ze hebben enorm veel ervaring en hebben ons na rust gedwongen een ongelooflijk mentaliteit te tonen. Ik kan niet trotser zijn op de houding en mentaliteit van de spelers. Dit was een grote test.»

Blessures

Sterspelers Kevin De Bruyne en Eden Hazard vielen tijdens de match uit met blessures. Martinez zei na de match dat het nog onmogelijk te bepalen is hoe ernstig die blessures zijn. «Het is te vroeg om iets te zeggen over Eden en Kevin. Kevin kon zijn enkel na rust niet meer draaien. Bij Eden gaat het om een spierblessure. We moeten 48 uur wachten om de blessures exact te kunnen onderzoeken. Dan zullen we een juiste diagnose hebben.»

De bondscoach had tot slot nog lovende woorden over zijn verdediging, die volgens sommige waarnemers te oud was geworden. «Voor het toernooi waren er veel vragen over de verdediging, maar Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld maakten zich nooit zorgen», aldus Martinez. «Het zijn echte meesters in de verdediging. Iets jongere spelers zoals Dedryck Boyata, Jason Denayer en Leander Dendoncker leren elke dag naast hen. Je zou hun match van vanavond moeten tonen in voetbalacademies over heel België.»