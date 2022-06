Rode Duivels dienen Polen zwaarste nederlaag in 12 jaar toe

Onder leiding van een uitmuntende Kevin De Bruyne wonnen de Rode Duivels woensdagavond met 6-1 van Polen, op de tweede speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Eerherstel volgde zo, na de 1-4 blamage van vrijdagavond tegen Nederland.

Voor Polen was het zelfs de zwaarste nederlaag in twaalf jaar. In juni 2010 werd een oefeninterland in Spanje met 6-0 verloren, in aanloop naar het WK in Zuid-Afrika. Daar zouden de Spanjaarden meer dan een maand later hun eerste en tot nog toe ook laatste wereldtitel veroveren.

«We waren naar hier gekomen om punten te pakken», gaf de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz na afloop toe. «Er waren ook kansen aan beide kanten. Na die tweede Belgische treffer veranderde alles, lieten we te veel ruimte en konden we de tempoversnellingen niet meer aan. Daarnaast is er ook de vermoeidheid, die toesloeg. België wou de rug rechten na Nederland en ging op zijn elan verder, met deze eindscore tot gevolg.»

«Speciaal team»

«We hebben vanavond een reactie gezien en daar hadden we vooraf ook niet aan getwijfeld», vertelde bondscoach Roberto Martinez na afloop in de perszaal. «Een speciaal team is immers altijd in staat te reageren. We starten de wedstrijd goed, creëren veel kansen, maar bij de rust staat het slechts 1-1, onder meer na schitterende reddingen van de bezoekende doelman. En dan volgt die tweede helft, met nog meer kansen. Ik heb genoten van het vertrouwen dat elke speler uitstraalde. Iedereen op het veld wou iets tonen aan het publiek, want we waren teleurgesteld na Nederland. We wilden onze fans trots maken op het team en zo hebben we ons ook gepresenteerd: als een team.»