Rode Duivels als groepswinnaar naar achtste finales: dit zijn hun mogelijke tegenstanders

De ontwikkelingen op de slotspeeldag in groep B, met de 0-2 zege van België tegen Finland en de overtuigende zege van Denemarken tegen Rusland (1-4) gisterenavond, hebben meer dan waarschijnlijk ook een invloed op de eerstvolgende tegenstander van de Rode Duivels in de achtste finales.

België mag als groepswinnaar en met het maximum van negen op negen naar de tweede ronde, gevolgd door Denemarken, dat net als Finland (3e) en Rusland (4e) drie punten sprokkelde en doorstoot op basis van een beter doelsaldo in de onderlinge duels. Omdat Finland echter op de derde plaats eindigt met slechts drie punten en een negatief doelsaldo van min twee, hebben zij slechts een waterkans om bij de beste vier derdes te staan aan het einde van de groepsfase. Momenteel staan de Finnen in dat klassement nog op de vierde plaats, maar de slotspeeldag moet nog in drie groepen afgewerkt worden.

Als Finland het uiteindelijk niet haalt, is er 75 procent kans dat de Belgen op 27 juni in de bakoven van Sevilla uitkomen tegen de derde uit groep E, met daarin Spanje, Zweden, Slovakije en Polen. Met nog één speeldag te gaan zijn het de Spanjaarden die op de derde plaats kamperen, maar volgens de berekeningen van Gracenote Live is de kans om Slovakije te treffen groter.Verwacht wordt immers dat Spanje van Slovakije wint, al is dat gezien de inefficiëntie van Spanje voor doel geen zekerheid Enkel als de nummer drie uit groep E niet kan doorstoten, spelen de Duivels bij de laatste zestien tegen de nummer drie uit de groep des doods (groep F), met daarin wereldkampioen Frankrijk, titelverdediger Portugal, toernooiploeg Duitsland en Hongarije. Als Finland het toch haalt, is Zwitserland de eerstvolgende tegenstander.

Ideale scenario Een gelijkspel tegen Finland en een Russische zege of gelijkspel tegen Denemarken had het ideale scenario geweest om de meeste kansen te hebben om de derde uit groep F te ontlopen in de achtste finales. Op die manier had de nummer drie uit de groep van de Belgen altijd vier punten gehad, waarmee dat land quasi zeker zou doorstoten naar de achtste finales. Omdat ook in groep A Zwitserland eindigde met vier punten en La Nati intussen ook zeker is van de volgende ronde, zouden de Rode Duivels in dit scenario in de achtste finales alvast groep F helemaal ontlopen. De kans om tegen groep E uit te komen, met daarin momenteel dus een kwakkelend Spanje op de derde plaats, zou verkleind worden tot één op zes.