Risico op coronabesmetting tijdens binnenevenement blijkt miniem

Het bijkomend risico op een besmetting met het coronavirus tijdens een evenement binnen is kleiner dan één procent. Dat blijkt uit de resultaten van een zestal testevenementen in Brussel en Wallonië van afgelopen lente.

De Franse gemeenschap organiseerde in het voorjaar zes testevenementen binnen. Dat gebeurde telkens volgens andere protocollen, om na te gaan waar het risico het grootst is. In totaal waren er 4.460 mensen bij aanwezig, van wie een deel toeschouwers en een ander deel die als controlegroep niet in de zaal aanwezig was. De aanwezigen werden na afloop getest op besmetting met het coronavirus.

De resultaten van alle testevenementen werden woensdag bekendgemaakt. Volgens het labo DNALytics hadden de aanwezigen minder dan één procent meer kans om besmet te raken met COVID-19 dan wie niet deelnam aan de evenementen.

Volgens Bénédicte Linard, de minister van Cultuur van de Franse gemeenschap, bewijzen de cijfers dat de strenge maatregelen in onder meer de cultuursector op het moment van de testevenmenten «niet gerechtvaardigd waren». «De conclusie is duidelijk: we kunnen de toegang tot cultuur garanderen, wat de epidemie in de toekomst nog voor ons in petto heeft.»