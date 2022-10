Resto du Coeur deelde in eerste semester dubbel zoveel maaltijden uit als in ‘gewoon jaar’

De Federatie van de Resto du Coeur van België heeft in het eerste semester 690.000 maaltijden geserveerd, dubbel zoveel dan in een referentiejaar zonder grote crisis. Sinds september registreert de organisatie 30 procent meer bezoeken aan bepaalde sociale restaurants, terwijl er minder voedsel ingezameld wordt, klinkt het maandag.

Resto du Coeur drukt op de Werelddag van het Verzet tegen Armoede opnieuw zijn bezorgdheid uit over de toenemende armoede. «De gevolgen van de energie-, economische en sociale crisissen treffen nu een groot deel van de burgers. Resto du Coeur ziet dat het aantal aanvragen voor hulp steeds toenemen en dat de voedselbehoeften steeds dringender worden.»

In het eerste semester van dit jaar deelde Resto du Coeur 689.718 maaltijden uit, meer dan in een ‘normaal jaar’ - met 2019 als referentiejaar (670.000 maaltijden). De restaurants serveerden 1.084.000 maaltijden in 2020 en 1.350.871 maaltijden in 2021.

Wat betalen?

De organisatie is niet optimistisch over de toekomst en stelt dat de overheidsmaatregelen niet voldoende zijn om de meest hulpbehoevenden te helpen. «Elke dag zien we nieuwe gezichten», zegt voorzitter Jean-Gérard Closset. «Deze mensen kunnen niet langer zonder hulp. Ze moeten kiezen tussen het betalen van hun rekeningen, het kopen van voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, etc. Dit zijn gepensioneerden, studenten, jongeren die beginnen werken, eenoudergezinnen en zelfs koppels met een laag inkomen en kinderen. Kortom, de middenklasse wordt nu getroffen.»

Ook vreest Resto du Coeur dat ze te weinig (voedings)middelen zal hebben om mensen in armoedesituaties te ondersteunen, net nu de vragen naar hulp en de prijzen van basisvoedingsmiddelen exploderen. Zo registreerde de Federatie tussen 1 januari en 30 september een daling van 3 procent of bijna 20 ton in het aantal kilogram voedsel dat door de opslagruimte ging.

De Federatie roept dan ook op tot solidariteit en vraagt om financiële donaties. Alle info vind je op de website.