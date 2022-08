Renovaties en verbouwen steeds duurder, wat kun je doen om het betaalbaar te houden?

De prijzen in de bouw breken alle records: nog niet eerder was renoveren en verbouwen zo duur. De prijzen zijn met ongeveer 20% gestegen vergeleken met 2012. Vergeleken met 2021 zullen de prijzen dit jaar nog stijgen met ongeveer 2,5%! Ga jij in deze tijd je woning renoveren of verbouwen?

Problemen in de bouwsector

Al enkele jaar spelen er in de bouw enkele problemen: personeelstekort, stikstof en nu ook stijgende prijzen van bouwmaterialen. Een veelvoorkomend probleem bij mensen die hun woning verbouwen is dat de prijs uiteindelijk hoger uitvalt dan vooraf ingeschat; als ze al een aannemer kunnen vinden. Soms verdubbeld de offerteprijs zelfs!

Niet alleen de woningeigenaren gaan daarom steeds meer op zoek naar duurzame alternatieven. Ook aannemers doen hun best om zo goedkoop mogelijke bouwmaterialen te kopen. Echter moeten deze materialen kwalitatief wel goed zijn. Ze willen geen hoge prijzen rekenen, maar ook geen slechte kwaliteit afleveren. Een lastige balans vinden veel aannemers.

Kies voor duurzaamheid

Steeds meer woningeigenaren gaan op zoek naar duurzame manieren van verbouwen. Dit maakt verbouwen en renoveren namelijk betaalbaar.

Duurzaamheid tijdens een verbouwing kan op twee manieren worden geïnterpreteerd:

Het gebruik van duurzame materialen voor het verbouwen en inrichten van je woning. Het gebruik maken van technieken zoals een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen om zo de stap richting energieneutraal of gasvrij wonen te stimuleren.

Beide definities van duurzaamheid komen terug in dit artikel over duurzaam verbouwen.

Duurzaam verbouwen en inrichten

Ga je de woning verbouwen en wil je dit zo duurzaam mogelijk doen? Ga dan op zoek naar tweedehands bouwmaterialen. Kijk bijvoorbeeld op internet; via Marktplaats en sociale media zoals Facebook zijn vaak genoeg materialen te vinden. Of breng een bezoekje aan de kringloop. Deze tips komen natuurlijk ook van pas wanneer je de woning duurzaam gaat inrichten na de verbouwing.

Een andere manier van duurzaam verbouwen en inrichten is kijken of je iets zelf kunt repareren en opknappen. Een nieuwe laag verf kan voldoende zijn: net zoals het geven van een nieuwe functie aan een meubelstuk. Iets wat een ladekast was, kan prima dienen als badkamermeubel. Denk vooral out-of-the-box als je duurzaam gaat verbouwen of inrichten.

Je hoeft niet alleen maar tweedehands materialen te kopen als het gaat om duurzaamheid. Duurzaam is ook dat het gekozen materiaal een lange levensduur heeft, zodat je het na enkele jaar niet hoeft te vervangen door iets nieuws. Als iets levenslang meegaat, is het wel de moeite waard daarin te investeren.

Zorg voor een goede balans wanneer je duurzaam wilt verbouwen. Kies voor tweedehands materialen en voor materiaal met een lange levensduur. Zo hou je de verbouwing niet alleen betaalbaar, maar zorg je er ook voor dat het echt lang mee gaat. Gooi niet zomaar iets weg en kijk of je het een nieuwe functie kunt geven of kunt herstellen.

Duurzame oplossingen richting energieneutraal wonen

Een verbouwing of renovatie biedt een mooie kans om eens goed na te denken over verduurzaming. Niet alleen de prijzen van bouwmaterialen zijn enorm gestegen, ook de gasprijzen zijn hoog. Zelfs bijna onbetaalbaar. Wanneer je gaat verbouwen is het dus goed om even extra goed na te denken over de energiebesparende maatregelen die je kunt treffen. Zo hou je de gasrekening betaalbaar.

Het isoleren van een woning is een eenvoudige en betaalbare manier van het verduurzamen van je woning. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor honderden euro’s besparing op je energierekening, omdat er weinig warmte naar buiten ontsnapt. Hierdoor hoef je minder te stoken en profiteer je ’s zomers van een koelere woning.

Ook zonnepanelen worden steeds populairder volgens De 10 Beste . Met zonnepanelen ben je in staat je eigen stroomverbruik op te wekken: dit scheelt enorm in de kosten! Stroom wat je te veel opwekt, wordt teruggeleverd aan het energienet. Hier ontvang je een vergoeding voor.

Net als zonnepanelen zie je steeds meer groene daken. Bij een groendak bestaat de dakbedekking uit beplanting: dit draagt bij aan de biodiversiteit, luchtzuivering en het verlagen van de druk op het riool. Met een groendak heb je verschillende mogelijkheden: van een sedumdak tot een complete daktuin!

Twee duurzame technieken die razendsnel populairder worden zijn een warmtepomp en een zonneboiler. Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater. Een zonneboiler bestaat uit een groot vat met water wat opgewarmd wordt met zonnestraling. Zowel een warmtepomp als zonneboiler zijn flinke investeringen die je vanzelf weer terugverdient door de jaarlijkse besparing. Beide opties werken het beste wanneer de woning goed geïsoleerd is en maken het mogelijk om de overstap naar gasvrij wonen te maken.

Denk goed na over de manieren waarop je je woning kunt verduurzamen voor de toekomst. Tijdens een verbouwing of een renovatie is het perfecte moment om deze manieren toe te passen in de woning. Alhoewel alles een investering is, verdien je deze na enkele jaar automatisch terug omdat je veel bespaard op je energierekening!