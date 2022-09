Remco Evenepoel lanceert eerste actie voor De Warmste Week

In Hasselt is vanochtend de actieperiode voor De Warmste Week op gang geschoten. Wielrenner Remco Evenepoel zet de eerste actie op. De kersverse wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Spanje schenkt zijn rode leiderstrui weg ten voordele van de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT.

De actieperiode voor De Warmste Week ging in het Stadspark in Hasselt van start tijdens een speciale live-uitzending op Eén, VRT MAX, Studio Brussel en MNM. Het park wordt in de week voor Kerstmis het decor voor De Warmste Week.

Kansarmoede

De jury selecteerde 270 projecten rond het centrale thema ‘kansarmoede’. De projecten zetten onder meer in op het toegankelijker maken van sport, werk, voeding, vrije tijd en een groene en gezonde omgeving. De lijst met projecten is terug te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting. Het DWW Fonds bij de Koning Boudewijnstichting steunt de projecten financieel. Acties registreren om geld in te zamelen, kan hier.

De eerste actie dit jaar is er een van Remco Evenepoel. De wereldkampioen schenkt zijn rode leiderstrui uit de Vuelta weg ten voordele van De Warmste Week. Via een sms met als boodschap ‘REMCO’ naar 4342 maak je kans op dit unieke truitje en steun je meteen de projecten van De Warmste Week. De opbrengst van deze actie gaat integraal naar het DWW Fonds.

In de week voor Kerstmis strijkt De Warmste Week neer in Hasselt. Van maandag 19 tot en met zaterdag 24 december is De Warmste Radio te horen op Studio Brussel en MNM, live vanuit het Stadspark. Luisteraars kunnen plaatjes aanvragen en getuigen over hun acties voor De Warmste Week.