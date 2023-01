Reizigers kunnen bij NMBS nu via app assistentie reserveren

In 2022 werd er meer dan 48.000 keer assistentie aangevraagd. Dat kan in 132 van de 550 stations van NMBS. De aanvraag moet wel 24 uur op voorhand gebeuren, zodat iedereen klaarstaat om te helpen. In 41 grotere stations is het mogelijk om assistentie aan te vragen tot 3 uur op voorhand. Normaal gebeurt de aanvraag via telefoon of een formulier op de website, maar de app biedt nu een simpelere en eenvoudigere oplossing die je meteen bij de hand hebt.

«NMBS streeft ernaar dat op termijn alle reizigers maximaal autonoom de trein kunnen nemen. Het aantal toegankelijke stations wordt daarvoor tegen 2032 bijna verdubbeld, en bij de bestelling van nieuwe treinen moet voortaan minstens één rijtuig autonoom toegankelijk zijn, zodat ook reizigers met een beperkte mobiliteit veilig en comfortabel op de trein kunnen stappen», zegt CEO Sophie Dutordoir.

Panelgesprekken

NMBS Assist werd ontworpen in cocreatie met Konekt, een expertisecentrum voor inclusie van personen met een handicap. Tijdens panelgesprekken gaven zij hun verwachtingen aan, zodat NMBS meteen wist welke functies de app zeker zou moeten hebben. Vervolgens werd een eerste versie van de app getest door toekomstige gebruikers.

De voordelen van de nieuwe assistentietool is dat zowel personen met beperkte mobiliteit als hun ouders of begeleiders nu makkelijk assistentie kunnen reserveren. Daarvoor maken ze eerst een persoonlijk My NMBS-account aan. Enkel de stations waar assistentie mogelijk is, worden getoond. De app laat het toe om een traject te herhalen of meteen meerdere dagen te boeken, tot 30 dagen op voorhand. NMBS Assist is te downloaden via de App Store van Apple en via Google Play van Android.

«Alle mensen met een beperking zijn aan het woord gekomen. Aan dat cocreatief proces hebben wij veel gehad, omdat personen met beperking aan het woord zijn gekomen en NMBS heeft er ook veel aan gehad door hen te horen. Dat kan nu als een blauwdruk gebruikt worden», stelt Kurt Vanhauwaert van Konekt.

Op een veilige manier reizen

Soms gaat het om kleine details die het leven van de persoon met een beperking vergemakkelijken. De app onthoudt welke assistentie gevraagd wordt of wanneer op een bepaalde overstap een reisgezel hulp kan bieden, is het makkelijk af te vinken dat daar geen assistentie nodig is. De reiziger kan onderweg zelfs aanduiden in welke wagon en aan welke deur die zich bevindt en iemand die een minder zichtbare beperking heeft, kan als opmerking toevoegen hoe hij of zij herkenbaar is voor de NMBS-medewerker.

«Ik heb al gemerkt dat er heel wat mensen zijn die geen assistentie aanvragen en toch de trein nemen. Hopelijk kunnen we deze mensen ook overtuigen met deze app, zodat er op een veilige manier gereisd kan worden. Dat is een belangrijke doelgroep die uitgebreid kan worden», besluit Eric Buyl, projectleider bij NMBS en zelf slechtziend.