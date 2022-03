Regering verlengt geldigheidsperiode van postzegels in oude Belgische franken

Wie nog postzegels heeft in oude Belgische franken, kan die nog gebruiken tot 2028. Normaal gezien zouden ze hun waarde na 2023 verliezen, maar minister bevoegd voor Post Petra De Sutter (Groen) had eerder al aangekondigd dat de zegels nog een tijdje geldig zullen blijven. Het aangepast koninklijk besluit is vrijdag in het Staatsblad verschenen.