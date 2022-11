Regering verbiedt conversietherapie voor LGBTQIA+-personen

Het gaat om ondoeltreffende en soms zelfs ronduit gevaarlijke praktijken zoals psychotherapie, het toedienen van elektroshocks, afranseling of ‘corrigerende verkrachting’. De conversiepraktijken zijn voornamelijk te zien in religieuze of sektarische milieus en worden uitgevoerd door familieleden of pseudo-professionals.

In verschillende Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland, Malta en enkele Spaanse regio’s is conversietherapie al verboden. In België is dat tot nog toe niet het geval. Een wetsontwerp van staatsssecretaris Sarah Schlitz maakt daar een einde aan, meldt ze donderdag. Volgens de Ecolo-politica kan het verbod meteen in werking treden.

Gevangenisstraf of boete

Op het uitvoeren van conversiepraktijken staat voortaan een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en/of een boete van 100 tot 300 euro. Ook het voorstellen van of het aanzetten tot conversietherapie kan worden bestraft.

«Dit verbod is een krachtige daad om de slachtoffers te beschermen tegen dit symbolische, psychologische en soms ook fysieke geweld», zegt Schlitz. «Het is ook een signaal aan de rest van de samenleving dat degenen die niet ziek zijn, niet behandeld moeten worden.»

Overlijden

In 2009 overleed een lesbisch moslimmeisje in ons land na een rituele duiveluitdrijving die op vraag van haar ouders werd uitgevoerd door een gebedsgenezer. Uit een studie van afgelopen voorjaar van het CPCP (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation) blijkt dat de praktijk in België ook nu nog steeds bestaat.

Groen-Senator Fourat Ben Ckikha was ooit zelf het slachtoffer van conversietherapie en voerde een jarenlange politieke strijd voor het verbod. Hij noemt het «een duidelijk signaal naar de samenleving dat LGBTQIA+-personen niet ziek zijn, en niet genezen moeten worden».