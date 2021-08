Reeds 85 doden bij aanslag luchthaven Kaboel, Biden dreigt met represailles: «We zullen jullie opjagen»

Gisteren vonden verschillende aanslagen plaats aan de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De aanslagen zijn intussen opgeëist door IS. Minstens twee terroristen bliezen zichzelf op, waarna andere IS-strijders het vuur openden op burgers en militairen. Volgens persagentashcap Reuters is er sprake van 72 burgerdoden, ook dertien Amerikaanse militairen stierven volgens berichtgevin van het Pentagon. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich fel uitgelaten over de aanslagen.

De Amerikaanse president heeft intussen gedreigd met represailles. "We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten», zo verklaarde hij donderdag tijdens een persconferentie. De VS zullen «met kracht en precisie» en op het juiste moment reageren, stelde hij nog.

Amerikaanse evacuaties blijven doorgaan

Biden benadrukte ook dat de Amerikanen blijven doorgaan met hun missie om de komende dagen mensen uit Afghanistan te evacueren. «We laten ons niet intimideren», zo klonk het. De deadline van 31 augustus voor de evacuatiemisse blijft gewoon behouden. Ook na het vertrek van de militairen zal Biden er «alles aan doen» om Amerikanen die Afghanistan willen verlaten, de mogelijkheid te bieden om dat te doen, stelde hij nog. Ons land heeft de evacuatievluchten intussen wel gestaakt.