Recyclage van plastic blijft een mythe, waarschuwt Greenpeace

Het percentage gerecycleerd plastic daalt in de Verenigde Staten, terwijl de productie stijgt. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse afdeling van Greenpeace dat deze week gepubliceerd werd.

Volgens de analyse produceerden Amerikaanse huishoudens in 2021 51 miljoen ton plasticafval, waarvan slechts 2,4 miljoen ton werd gerecycleerd.

De trend is dalend, vooral sinds China in 2018 stopte met het aanvaarden van plasticafval uit het Westen en dus ook stopte met de recyclage van een deel ervan. Bovendien dalen de productieprijzen van kunststof doordat de industrie snelle stappen vooruit zet.

Slechts twee soorten recycleerbaar

«Industriegroepen en grote bedrijven hebben recyclage als oplossing naar voren geschoven», zegt Lisa Ramsden van Greenpeace USA. «Op die manier ontlopen ze hun verantwoordelijkheid.» Ze viseerde daarbij bedrijven als Coca-Cola, PepsiCo, Unilever en Nestlé.

Volgens Greenpeace USA worden slechts twee soorten plastic aanvaard in de 375 recuperatiecentra voor materialen in het land.

De eerste is polyethyleentereftalaat (PET), dat gewoonlijk wordt gebruikt voor water- en frisdrankflessen, en de tweede is polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor shampooflessen of huishoudelijke producten.

Lage recyclagepercentages

Die twee soorten worden gecategoriseerd in de categorieën 1 en 2 van in totaal 7 types kunststof. Dat de producten in theorie recycleerbaar zijn, betekent echter niet dat ze ook daadwerkelijk gerecycleerd worden, luidt het.

Volgens het rapport hadden PET en HDPE recyclagepercentages van respectievelijk 20,9% en 10,3%. Beide cijfers zijn gezakt sinds het laatste Greenpeacerapport in 2020.

Bovendien werd van de plasticsoorten 3-7, waaronder plastic zakken, kinderspeelgoed, en yoghurtverpakkingen, minder dan 5% gerecycleerd.

Ramsden benadrukt dat het probleem met de recyclage van plastic uniek is en niet geldt voor karton of metalen.