Recupel haalt gratis oud elektro op bij kmo’s en organisaties

Recupel zegt dat ook op het werk de ongebruikte elektroapparaten zich opstapelen. «Vaak is het te veel om snel even naar het recyclagepark te brengen en te weinig voor een aparte ophaling door een afvalbedrijf», klinkt het. «En dan blijft het liggen of belandt het- in het ergste geval- bij ander bedrijfsafval. En dat kan niet de bedoeling zijn.»

Vandaag bestaat er geen eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem voor kmo’s en organisaties om van hun oude apparaten af te geraken, zegt de vzw. Die lanceert daarom de nieuwe dienst ‘Pick-up’ voor gratis ophaling. «En bovendien, je mag er zeker van zijn dat er iets zinvol mee gebeurt», aldus Eric Dewaet, CEO van Recupel, in een persbericht. «Dankzij jouw opruimactie moeten weer wat minder primaire grondstoffen ontgonnen worden om nieuwe toestellen te maken.»

Niet voor alle apparaten

Bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden op de website. De vzw zegt daarna in te staan voor de logistieke afhandeling en de nodige attesten om te voldoen aan de bedrijfsafvalwetgeving. De dienst is bedoeld voor occasionele ophalingen. Kmo’s en organisaties die regelmatig toestellen afdanken, kunnen zich ook registreren als vast ophaalpunt.

Recupel verduidelijkt ook dat het gaat om de ophaling van huishoudelijke toestellen, of apparaten die je zowel thuis als op het werk gebruikt zoals telefoons, waterkokers, koelkasten en computers. Voor de ophaling van professionele toestellen en installaties moet een afspraak worden gemaakt met een professionele ophaler.