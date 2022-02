Recordpieken in Belgisch internetverkeer in 2021

Het internetverkeer in België is vorig jaar niet verminderd na het recordjaar 2020, al zaten de pieken wel in het voorjaar, toen de coronamaatregelen het strengst waren. Dat blijkt uit cijfers van Belnet, beheerder van het internetknooppunt BNIX, waarlangs een groot deel van het Belgische internetverkeer passeert.

Het coronajaar 2020, met veel telewerk, was al een absoluut recordjaar voor het internetverkeer in ons land. Toen passeerde plots bijna 40 procent meer trafiek langs het BNIX-knooppunt. In 2021 zette de stijging zich nog door. De gemiddelde datatrafiek bedroeg 224 gigabit per seconde, 3 procent meer dan in 2020.

Hogere pieken

Ook de pieken waren nog hoger dan in 2020, met als uitschieter 638 gigabit per seconde op 15 februari rond 12 uur. Nooit eerder werd er op één seconde zoveel dataverkeer uitgewisseld via het Belgische internetknooppunt, zegt Belnet.

Op de jaargrafieken valt op dat de coronamaatregelen van het voorjaar een impact hadden: het internetverkeer bleef toen op een hoog niveau tot in mei. Daarna was er een afzwakking.

Toch is het Belnet nog opgevallen dat de trafiek in de zomer hoger lag dan vroeger. «Dat toont duidelijk aan dat onze informatiemaatschappij de ondergrens van onze dataconsumptie jaar na jaar naar boven stuwt», zegt Stefan Gulinck, Network Architect bij Belnet.