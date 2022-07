Recordoppervlakte Amazonewoud ontbost tijdens eerste helft van het jaar

In het Amazonewoud in Brazilië werd tijdens de eerste helft van dit jaar een recordhoeveelheid ontbost. Dat schrijft het Amerikaanse medium CNN maandag, op autoriteit van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE). Maar liefst 3.750 vierkante kilometer ging tussen januari en juni 2022 verloren.

Daarnaast registreerde het INPE afgelopen maand ook een recordaantal van 2.562 branden in het woud. Samen met de maand mei staat juni jaarlijks wel bekend voor een verhoogd aantal branden door het droge seizoen, maar dit jaar zijn er dat opmerkelijk veel. Zo ging het in mei met 2.287 brandhaarden om de op een na meest verwoestende meimaand in de geschiedenis van het Amazonewoud.

Bolsonaro

Sinds de Braziliaanse president Jair Bolsonaro in 2019 aan de macht kwam, is de verwoesting van het Amazonewoud enkel toegenomen. Bolsonaro hecht minder belang aan beschermende maatregelen voor het milieu, aangezien deze volgens hem «economische ontwikkeling in de weg staan».

Vanuit de internationale gemeenschap klinkt daarom geregeld kritiek op Bolsonaro omdat hij weinig aan de (illegale) houtkap zou doen. Onlangs nog reageerde de Braziliaanse president op beschuldigingen van de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio, die volgens Bolsonaro «beter zijn mond zou houden».