Reclame doorspoelen via terugkijktelevisie binnenkort niet meer mogelijk

Reclame doorspoelen via terugkijktelevisie zal niet meer mogelijk zijn. De Belgische zendergroepen zijn een aangepast televisiereclamemodel overeengekomen voor opnames en terugkijktelevisie, zo melden Telenet en VIA, de federatie van de Belgische broadcasters, dinsdag. Telenet rolt het nieuwe tv-reclamemodel als eerste operator gefaseerd uit vanaf eind september 2021. In Vlaanderen implementeren zowel DPG Media, SBS als VRT het nieuwe model.

Omdat programma’s bij commerciële zenders grotendeels gefinancierd worden via reclame, staan de investeringen in lokale producties steeds meer onder druk, zegt Telenet. Alle Belgische zendergroepen vragen daarom aan de operatoren de invoering van een aangepast, uniform model voor tv-reclame. Telenet gaat als eerste operator op die vraag in en lanceert het nieuwe model eind september voor de zenders van DPG Media en SBS.

Kijkers krijgen vanaf dan bij opnames van VTM-programma’s (DPG Media) en PLAY-programma’s (SBS) eerst een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien. De reclameblokken in het opgenomen programma kunnen wel nog steeds doorgespoeld worden. Gebruikers van terugkijktelevisie zullen vanaf dan de reclame in het programma niet meer kunnen doorspoelen, de programma-inhoud wel. «Zodra Telenet-klanten zijn overgezet naar het nieuwe model krijgen ze automatisch gratis Terugkijk TV», klinkt het.

Kijkcomfort vs investeringen

De VRT en andere Belgische zendergroepen zullen het niet-doorspoelbaar maken van commerciële boodschappen later eveneens invoeren. Nog volgens Telenet en VIA staan ook de andere operatoren achter de filosofie van dit uniforme model en worden er momenteel «constructieve gesprekken» gevoerd over de timing van de implementatie. De initiatiefnemers wijzen er voorts op dat ze hiermee het reclamemodel dat kijkers online al ervaren en gewoon zijn, verder doortrekken naar televisie.

«De Vlaming is nog altijd verzot op lokale programma’s (...)» en we moeten daarop «volop blijven inzetten, anders verliezen we de strijd met de internationale spelers met gigantische budgetten. Onze budgetten daarentegen staan steeds meer onder druk, omdat de advertentiemarkt mee evolueert met de kijker die reclame zo veel mogelijk doorspoelt», legt SBS-topman Jeroen Bronselaer uit. Het kwam er volgens hem op aan om een evenwicht te vinden tussen kijkcomfort voor de klant en behoud van investeringen in lokale producties. En «we geloven dat we met dit nieuwe reclamemodel een balans hebben gevonden die iedereen ten goede komt», besluit Telenet-CEO John Porter.

Commerciële zelfmoord

De televisiezenders en de operatoren praten al jaren over het al dan niet onmogelijk maken van het doorspoelen van reclameboodschappen en beide partijen botsten in het verleden geregeld van meningen. Zo verklaarde Telenet-topman John Porter een paar jaar geleden nog dat het onmogelijk maken van reclame doorspoelen neerkwam op commerciële zelfmoord.