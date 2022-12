QATARGATE. Qatar waarschuwt voor impact op gasbevoorrading na Europese maatregelen, ook voor België

De maatregelen die het Europees Parlement heeft getroffen na de corruptiezaak rond Qatar hebben een «negatieve impact» op de relaties met de Golfstaat en op de mondiale gasbevoorrading. Daar waarschuwt een Qatarese diplomaat voor. In de mededeling wordt ook expliciet verwezen naar een «gebrek aan samenwerking» vanuit de Belgische regering.

Het Europees Parlement staat al de hele week op zijn kop door een corruptiezaak. Verschillende parlementsleden van de sociaaldemocratische S&D-fractie worden ervan verdacht zich te hebben laten omkopen door Qatar, dat de Europese besluitvorming op die manier zou hebben willen beïnvloeden. Het halfrond besliste vorige week om alle wetgevende werk met Qatar op te schorten en Qatarese lobbyisten voorlopig te weren uit zijn gebouwen. Intussen is het schandaal ook uitgedijd tot Marokko.

Volgens een Qatarese diplomaat zullen die maatregelen, die hij «discriminerend» noemt, een negatieve impact hebben op de regionale en mondiale samenwerking op vlak van veiligheid, net als op de globale energiezekerheid.

Vloeibara aardgas

Qatar ontkent de beschuldigingen «ten stelligste», en «betreurt de selectieve veroordelingen op basis van onjuiste informatie die door lekken aan het licht is gekomen.»

De Golfstaat wijst ook expliciet naar België: het corruptieonderzoek wordt in ons land gevoerd. Hoewel Qatar niet het enige land is dat genoemd wordt zijn de kritieken en aanvallen wel «uitsluitend tegen Qatar gericht», klinkt het. Doha wijst ook op een «gebrek aan samenwerking van de Belgische regering», nochtans een «dichte partner» van wie het land «een belangrijke leverancier» is voor vloeibaar aardgas.