Proces van moordenaar Julie Van Espen van start: «Belangrijk dat de dader berecht wordt»

Voor het Antwerpse hof van assisen is woensdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces van Steve Bakelmans (41). Acht vrouwen en vier mannen zullen moeten oordelen of hij schuldig is aan de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde.

Steve Bakelmans werd bij aanvang van de zitting onder politiebegeleiding de zaal binnengebracht. Assisenvoorzitter Alexandra Van Kelst overliep eerst zijn identiteitsgegevens. De veertiger, die nu schouderlang haar heeft, zei dat hij kok van beroep is en dat zijn adres dat van de gevangenis is.

Daarna werd uit de negentig opgeroepen kandidaat-juryleden de volksjury samengesteld. Die bestaat uit acht vrouwen en vier mannen. Er werden ook vier plaatsvervangende juryleden aangeduid, drie vrouwen en een man. Het eigenlijke proces gaat maandag van start.

Eerlijk proces

«Na meer dan 2,5 jaar na de feiten is het daar wel tijd voor. De nabestaanden kijken er niet naar uit, maar het is nodig. Het is een belangrijke stap voor de familie, dat de dader berecht wordt. Wij willen een eerlijk proces, waarin alles aan bod kan komen en het enige dat wij vragen is gerechtigheid», reageerde advocaat John Maes namens de familie en vrienden van Julie Van Espen.

De mama van Julie en haar jongere broer en zus zullen het proces niet bijwonen. «Zij kunnen de confrontatie met Steve Bakelmans niet aan. Het is te moeilijk voor hen. De papa en andere familieleden komen wel, net zoals drie vriendinnen van Julie. Zij zullen zich ook burgerlijke partij stellen en vertegenwoordigen de grote vriendengroep waar Julie deel van uitmaakte.»

Achter gesloten deuren

Maandag, bij de start van het proces, zal meester Maes aan het hof vragen om de zaak volledig achter gesloten deuren te behandelen. «Wij vragen dat om het privéleven en de integriteit van het slachtoffer en de nabestaanden te vrijwaren. Een van de tenlasteleggingen is verkrachting en dan is het uitdrukkelijk in de wet voorzien dat er namens het slachtoffer een proces achter gesloten deuren gevraagd kan worden. Ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is dat voorzien. Maar het is uiteraard aan het hof om daarover te beslissen in een tussenarrest.»

De advocaten van Steve Bakelmans wilden na afloop van de samenstelling van de jury niet reageren.

Fietsmand

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Een dag later werd haar kledij en fietsmand teruggevonden in de omgeving van het Albertkanaal in Merksem, waar haar gsm-signaal voor het laatst werd opgevangen.

Op camerabeelden in die buurt was een man te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans en kon op 6 mei gearresteerd worden. Diezelfde dag werd ook het lichaam van de studente uit het Albertkanaal gehaald. Bakelmans bekende dat hij Julie geslagen en gewurgd had, omdat ze zich hevig verzet had toen hij haar verkrachtte. Hij had haar lichaam daarna in het Albertkanaal gegooid.

Bakelmans is geen onbekende voor het gerecht: hij werd al veroordeeld voor diefstal, heling en bedreigingen en ook al twee keer voor verkrachting. Voor het proces zijn acht werkdagen uitgetrokken. Als Bakelmans schuldig wordt verklaard, dan riskeert hij een levenslange opsluiting. Bijkomend kan hem ook nog een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank worden opgelegd.