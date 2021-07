Prinses Delphine voor het eerst op tribune tijdens nationale feestdag, die in teken staat van coronahelden

Prinses Delphine en haar echtgenoot Jim O’Hare zullen voor het eerst de jaarlijkse plechtigheid ter ere van de nationale feestdag bijwonen op het Paleizenplein in Brussel. Dat heeft het paleis maandag bekendgemaakt. De traditionele plechtigheid Brussel zal dit jaar volledig in het teken staan van iedereen die zich de afgelopen maanden heeft ingezet in de strijd tegen de coronapandemie.

Prinses Delphine en haar echtgenoot zullen op 21 juli in de namiddag samen met koning Filip en koningin Mathilde, prinses Astrid en prins Lorenz en prins Laurent aanwezig zijn op de koninklijke tribune voor het jaarlijkse defilé ter ere van de nationale feestdag. Voor prinses Delphine is dat een primeur: de dochter van koning Albert werd pas vorig jaar na een jarenlange juridische strijd als dusdanig erkend, waardoor ze nu op hetzelfde protocollaire niveau staat als andere prinsen en prinsessen van België en de naam van Saksen-Coburg draagt. Sindsdien maakte de 53-jarige kunstenares al een aantal publieke optredens als lid van de koninklijke familie. Zo bracht ze in november een bezoek aan een ziekenhuis in de Brusselse Marollen.

In de voormiddag van 21 juli vindt het traditionele Te Deum plaats in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in de hoofdstad. Dat gebeurt in aanwezigheid van de koning en de koningin. Prinses Astrid en prins Lorenz tekenen present voor het Te Deum in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt, prins Laurent trekt naar de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen. De koning en de konigin ronden de nationale feestdag af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een ernstige mentale beperking. Ze gaan ook naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

Coronahelden

De nationale feestdag moest vorig jaar nog in afgeslankte vorm plaatsvinden door de coronapandemie. Van een militair defilé was bijvoorbeeld geen sprake. In de plaats daarvan bracht de koning een sobere hulde aan de slachtoffers van COVID-19 en iedereen die zich inzette in de strijd tegen het virus, en was er ook drie minuten stilte. Dit jaar is er meer ruimte voor feestelijkheden. Zo komt er weer een militair en burgerlijk defilié op het Paleizenplein in Brussel.

Toch blijft 21 juli ook nu in het teken van het coronavirus staan. De nationale feestdag draait dit jaar rond de ’Covid-helden’, maakte de federale regering maandag bekend. Het gaat dan om het personeel van Defensie, de politie en andere veiligheids-en hulpdiensten, maar ook om gewone burgers die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen in de strijd tegen de coronapandemie. Zij worden om 21 juli in de bloemetjes gezet in het burgerlijk defilé, dat om 14.40 uur begint op het Paleizenplein. Er wordt hulde gebracht aan het onderwijs en de jeugd, de vaccins, de zorg en de logistiek. Die vier onderdelen vormen elk een afzonderlijk onderdeel van het burgerlijk defilé.

Ook de studenten worden trouwens in de bloemetjes gezet. Zij hadden het het afgelopen jaar extra zwaar te verduren door de coronapandemie, onder meer omdat de lessen aan hogescholen en universiteiten grotendeels online moesten plaatsvinden en er maar weinig ruimte was voor plezier en ontspanning. «Om hen te bedanken voor de moed die zij hebben getoond tijdens deze lange periode van strijd tegen de pandemie» heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) studenten van verschillende universiteiten, hogescholen en kunstacademies uitgenodigd om de plechtigheden volgende week vanop de tribune bij te wonen. In de tribunes zullen ook vijftig ’Be Heroes’ zitten. Dat is een burgerinitiatief dat alledaagse helden in de kijker wil zetten. Begin september zal de koning zeven van die mensen en de personen die hen nomineerden via www.beheroes.be trouwens op audiëntie ontvangen in het paleis.

Zwangere Guy, Bazart en Roméo Elvis

Het militair defilé, dat al om 14 uur begint, krijgt dit jaar een make-over. Hoewel noodzakelijke aspecten zoals de herdenkingsplicht behouden blijven - dit jaar worden de veteranen van de Koreaanse oorlog gehuldigd - en de verschillende legercomponenten zullen defileren, wordt het wel een «aantrekkelijke en eigentijdse viering», klinkt het bij de federale regering. «Het zal compacter en moderner zijn.» De regering spreekt van een «dynamische demonstratie» van Defensie in samenwerking met de federale politie, die vanaf 14.30 uur plaatsvindt.

Het defilé op het Paleizenplein wordt begeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen van Defensie, die enkele standaardwerken van Belgische artiesten zal spelen. Maar ook elders in het land treden Belgische muzikanten op ter ere van de nationale feestdag. Onder meer Loïc Nottet, Joost Zweegers, Bazart, Zwangere Guy en Roméo Elvis zullen te zien zijn op vijf locaties in Namen, Limburg, Henegouwen, Vlaams Brabant en Brussel. Het live-publiek bestaat telkens uit Covid-helden.

De federale regering verzekert dat alle evenementen in het kader van de nationale feestdag coronaveilig zullen plaatsvinden. Daarom kan het grote publiek de plechtigheden op het Paleizenplein en de verschillende muziekoptredens niet bijwonen: enkel genodigden krijgen toegang tot de verschillende sites. De bevolking kan de plechtigheid wel volgen op de VRT en de RTBF. Ook het traditionele vuurwerk in de hoofdstad en Feest in het Park in het Warandepark gaan dit jaar nog niet door.