Premier De Croo brengt ode aan Caroline Pauwels: «Dame met uitzonderlijk engagement en ditto karakter»

Premier Alexander De Croo heeft via Twitter zijn medeleven betuigd aan de familie en vrienden van Caroline Pauwels, de voormalige rector van de VUB die vrijdag overleed aan de gevolgen van kanker.

De premier tweet een foto waarop hij met Pauwels te zien is, en noemt haar «een progressieve stem in het maatschappelijk debat, een dame met uitzonderlijk engagement en ditto karakter». «Ze wordt nu al gemist», zegt hij ook. «Woorden schieten tekort.»

Pauwels werd in 2016 verkozen tot rector aan de Vrije Universiteit Brussel. De filosofe en communicatiewetenschapster legde de nadruk op de versterking van de band tussen de VUB en de stad Brussel. Eerder dit jaar legde ze haar taken neer als gevolg van haar ziekte. In juni werd ze nog benoemd tot ererector. Pauwels werd 58 jaar.