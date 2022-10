Postbode neemt voortaan afgedankt elektrotoestel mee

Bpost en Recupel testen de komende maanden in zes Belgische steden en gemeenten een nieuwe service waarbij de postbode je afgedankte (kleine) elektrotoestellen meeneemt. Dat hebben beide bedrijven aangekondigd in een persbericht.

Op de vooravond van de Internationale E-waste Dag (vrijdag 14 oktober), die dit jaar in het teken staat van kleine elektroapparaten, lanceren bpost en Recupel ‘Recupel Retour’. Het principe is eenvoudig: telkens je een online aankoop doet, kan je bij levering door de postbode een pakje oude elektro mee teruggeven.

Vanaf volgende week start een pilootproject in zes steden en gemeenten, namelijk Geel, Mol, Leuven, Anderlecht, Elsene en Rixensart. Bedoeling is om de service later in het hele land aan te bieden.

Opruimen en het milieu helpen

Federaal minister Petra De Sutter van Overheidsbedrijven en Post spreekt van twee vliegen in één klap: «Door een afgedankte broodrooster of kapotte smartphone mee te geven aan de postbode, helpen we om hun kasten en lades op te ruimen», aldus minister De Sutter. «Tegelijkertijd helpen we hiermee het milieu omdat oude spullen niet meer in de vuilniszak of op straat belanden. De postbode zorgt ervoor dat oude elektronica gescheiden wordt opgehaald en Recupel voor de verdere verwerking.»