Politie redt kinderen (1 en 2 jaar) uit snikhete auto, maar ouders op strand «hielden hen met camera in de gaten»

De politie in het Nederlandse IJmond, in de provincie Noord-Holland, heeft zondag twee jonge kinderen gered uit een hete auto. De ouders zaten op het strand en hielden naar eigen zeggen hun kinderen via een camera in gaten, aldus de IJmondse politie op Facebook.

Het was een oplettende voorbijganger die zondag zag dat er twee kleine kinderen, van één en twee jaar, versuft in een afgesloten en warme auto zaten. Hij verwittigde meteen de politie. «De collega’s zijn met de ambulance met spoed ter plaatse gegaan en hebben een raampje ingetikt om de kinderen eruit te halen», klinkt het bij de politie. «Volgens de ambulancedienst had het gezien de toestand niet veel langer moeten duren.»

Camera

Even later kwamen de ouders vanaf het strand aangelopen. Zij waren volgens de politie in eerste instantie boos omdat het raam was ingeslagen. Het stel beweerde via een camera een oogje in het zeil te houden. De twee zijn opgepakt, maar ook de crisisdienst van Veilig Thuis werd ingeschakeld. De kinderen zijn gelukkig ongedeerd.