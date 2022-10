Politie blijft zoeken naar vermiste Hebe en Sanne in Nederland (foto’s)

De politie zet in Waspik in de Nederlandse provincie Brabant de zoektocht voort naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). Samen met het Veteranen Search Team is om 09.30 uur het zoeken hervat. Dat gebeurt te voet rond de Polanenweg, meldt de politie.

Ongeveer honderd mensen zijn betrokken bij de zoektocht. De politie meldt dat dinsdagavond meerdere plekken zijn uitgekamd. Ook is er met auto’s gezocht. Die plekken worden nu te voet afgegaan. «Continu wordt gekeken of we ook op andere locaties kunnen gaan zoeken», aldus de politie.

Tips

De politie heeft onder andere naar aanleiding van de uitzending van Jinek dinsdagavond meerdere tips binnengekregen over de vermissing. Die zijn allemaal nagetrokken, laat een woordvoerster van de politie weten. «Maar het heeft helaas nog niks concreets opgeleverd.»

Het is niet bekend hoeveel tips er zijn doorgegeven. Hoofd Operaties, Stijn van Griensven, van de politie Oost-Brabant riep in talkshow Jinek mensen met informatie op om zich te melden. Hij zei dat er rekening wordt gehouden met alle scenario’s. Zo is het nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk.

Het tweetal is sinds maandagmiddag vermist. Sanne haalde Hebe op in Raamsdonksveer om haar naar huis te brengen. Sindsdien zijn ze spoorloos. Dinsdag werd er onder meer in Waspik onderzoek gedaan naar een melding van een auto in het water bij de Hooiweg. Maar dat leverde geen voertuig op.