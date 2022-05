Poetin: «Zoals in 1945 zal de overwinning ons toekomen»

Rusland herdenkt ook de zege van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. President Poetin feliciteerde leiders van verschillende voormalige Sovjetrepublieken, alsook de separatistische regio’s in Oekraïne. De geallieerde bondgenoten uit de Tweede Wereldoorlog, de regeringen van Oekraïne en Georgië sloeg hij over.

Rusland rechtvaardigt zijn inval in Oekraïne op 24 februari en de daaropvolgende oorlog met zijn wens het land te «demilitariseren» en «denazificeren». President Poetin had het zondag dan ook over de oorlog in Oekraïne, die Moskou de «Grote Patriottische Oorlog noemt. «Helaas steekt het nazisme vandaag weer de kop op», verklaarde hij.

Nazisme voorkomen

«Vandaag is het onze gemeenschappelijke plicht de heropleving van het nazisme te voorkomen, dat zoveel leed heeft veroorzaakt bij volkeren van verschillende landen», voegde hij toe. Hij hoopte naar eigen zeggen «dat de volgende generaties de herinnering van hun vaders en grootvaders waardig zijn». Hij wenste «een vredevolle en rechtvaardige toekomst» aan «alle inwoners van Oekraïne».

Op 8 mei herdenken veel Europese landen de dag in 1945 waarop nazi-Duitsland officieel capituleerde. De herdenking vindt in Rusland officieel pas maandag plaats, omdat het daar door het tijdsverschil na middernacht was. Maandag herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland met een militaire parade op het Rode Plein.