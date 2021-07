Plots 52% meer coronabesmettingen. Wat is er aan de hand?

Het aantal besmettingen met het coronavirus is, na een wekenlange daling, plots met 52 procent de hoogte in geschoten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er veel meer getest wordt door vakantiegangers.

In de afgelopen week werden in ons land gemiddeld 505 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is maar liefst 52 procent meer dan de week ervoor (331). Even schrikken dus, na de graduele daling van de afgelopen weken. De reden van deze opvallende stijging is het begin van de zomervakantie en het feit dat veel mensen op vakantie vertrekken en zich dus laten testen. Daardoor duiken heel wat positieve gevallen op die anders niet opgemerkt zouden worden.

Positiviteitsratio

Het beste bewijs dat we niet hoeven te panikeren, is het feit dat de positiviteitsratio - het aantal vastgestelde besmettingen in verhouding tot het aantal testen - stabiel blijft rond 1 procent. Ook de R-waarde blijft met 0,84 onder 1, wat aangeeft dat de epidemie in kracht afneemt.

Overige cijfers blijven dalen

Het aantal ziekenhuisopnames blijft verder dalen. In de afgelopen week werden 15 coronapatiënten opgenomen in de Belgische hospitalen, 28 procent minder dan de week ervoor (21). Hetzelfde geldt voor het aantal patiënten op intensieve zorgen. Dat zijn er momenteel 115, 22 procent minder dan de week voordien (147).

Tot slot daalt ook het aantal sterfgevallen. In de afgelopen week stierven 3 mensen aan (de gevolgen) van het coronavirus. De week ervoor waren dat er 4.