Pilootproject met lokale vaccinatie in vier Brusselse medische centra

In het Brussels gewest vormt de vaccinatie door de eerstelijnszorg een belangrijke aanvulling op de algemene vaccinatiestrategie. Het helpt de plaatselijke vaccinatiegraad te verhogen in de gemeenten die de meeste moeilijkheden ondervinden om bepaalde doelgroepen te bereiken en een hoge vaccinatiegraad te bereiken.

Brusselaars van 65 of ouder kunnen zich sinds 14 juni al zonder afspraak laten vaccineren in een Brussels vaccinatiecentrum naar keuze. Daarnaast maakte de GGC afgelopen week bekend dat het in het vaccinatiecentrum van Sint-Pieters-Woluwe twee nocturnes organiseert waar 41-plussers zonder afspraak terecht kunnen voor het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar één prik nodig is. De eerste vond plaats op woensdag 16 juni van 17.30 tot 19.30 uur. Vrijdag 18 juni van 18.30 tot 20.30 uur volgt de tweede nocturne.