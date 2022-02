Piek van vijfde coronagolf ligt officieel achter ons

Op maandag 24 januari hebben we de piek bereikt in het aantal besmettingen van de vijfde golf en de hele pandemie. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag verklaard op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano. Die dag zijn bijna 76.000 besmettingen geregistreerd.

Een dag later, op dinsdag 25 januari, werd het hoogste weekgemiddelde van de pandemie opgetekend, met een gemiddelde van 52.327 besmettingen op weekbasis per dag.

Besmettingen dalen

Tussen 25 en 31 januari werden elke dag gemiddeld 41.757 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Op weekbasis is het aantal besmettingen met 20 procent gezakt. De vijfde golf is daarmee nog niet gaan liggen, verduidelijkt Van Gucht. De daling bevindt zich louter bij personen onder de 60 jaar en is het grootste bij kinderen en tieners. Bij de 60-plussers stijgen de cijfers nog en bij de 80-plussers bedraagt de stijging zelfs +23 procent. Voorlopig lijken we bij de 60-plussers eerder op een plateau af te stevenen dan op een daling.

De besmettingen dalen in de drie gewesten, maar de trend is het meest uitgesproken in het Brusselse Gewest met -30 procent. De provincie Luxemburg kent nog een stijging van 10 procent, maar Van Gucht verwacht spoedig een daling te zien. In het onderwijs lijken het aantal gerapporteerde besmettingen en uitbraken af te nemen. Het aantal besmettingen op de werkplaats is wel nog fel gestegen van 194 naar 426 uitbraken. De viroloog roept daarom op tot voorzichtigheid op de werkvloer en raadt aan om thuis te blijven werken als dat mogelijk is.

Omikron vertegenwoordigt 99 procent van het totale aantal besmettingen, delta 1 procent. Het aandeel van de omikronsubvariant BA.2 neemt toe tot 6 procent.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is nog licht gestegen, maar zal waarschijnlijk deze week zijn top bereikt hebben. «De druk op het zorgsysteem blijft daarmee nog heel hoog», klinkt het. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 365 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen als gevolg van COVID-19. Dat is nog een stijging met 5 procent maar de toename lijkt wel te vertragen. Voorlopig werd het hoogste aantal opnames opgetekend op 1 februari met 422 opnames op een dag. In totaal liggen op dit moment 4.239 mensen (+15 pct) met een coronabesmetting in de ziekenhuizen. De toename is wel minder uitgesproken dan de voorbije dagen.

De omikrongolf leidt nu ook tot een stijging van het aantal patiënten op intensieve zorgen. Momenteel krijgen 431 patiënten intensieve zorg, een stijging van 20 procent. «Het aantal nieuwe opnames op IC is begin januari beginnen stijgen van 20 naar 45 opnames per dag momenteel. De stijging werd een tijd lang gecompenseerd door een grotere uitstroom van patiënten die nog tijdens de vierde golf werden opgenomen. Dat is de voorbije week gekeerd, met een grotere instroom dan uitstroom op de intensieve zorgen», verklaart Van Gucht. Hij verwacht dat de bezetting op IC in februari geleidelijk zal afnemen.

Het aantal doden is de voorbije week gestegen met 35 procent. Elke dag overleden gemiddeld 33 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Er is vooral een toename bij de 85-plussers, zowel binnen als buiten de woonzorgcentra. In de woonzorgcenta zijn de besmettingen gestegen met 30 procent. Een op de vijf woonzorgcentra meldt een grote uitbraak van tien of meer gevallen. Vorige week waren dat er 15 procent. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens blijft wel veel beperkter dan in 2020, voor dat de bewoners gevaccineerd waren. Slechts 6 procent van de ziekenhuisopnames en een op de vijf van de overlijdens zijn bewoners van een woonzorgcentrum.