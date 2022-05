Picnic the Streets keert na tien jaar terug naar Beursplein

Een picknick op het Beursplein aan de Anspachlaan gaf tien jaar geleden de aanzet tot de huidige Brusselse voetgangerszone. Tien jaar later keert ‘Picnic the Streets’ op 12 juni terug om het jubileum te vieren en na te denken over de toekomst. Diezelfde dag wordt er ook gepicknickt voor meer verkeersveiligheid aan de Vlaamsepoort.

De jubileumdag van Picnic the Streets begint ’s ochtends in Cinema Palace met een terugblik, debat en vooruitblik naar de toekomst onder het motto: «10 years later, what now?» Het is namelijk tien jaar geleden dat een picknick een actiemiddel werd. Meer dan duizend personen verzamelden toen aan de Anspachlaan om de openbare ruimte in het hart van de hoofdstad op te eisen. Zo werd de basis gelegd voor de voetgangerszone die er vandaag is.

Vlaamsesteenweg

Da actie op het Beursplein duurt van 10 tot 12 uur en is eigenlijk een aperitiefje. Iets verderop, aan de Vlaamsepoort, organiseren onder meer vzw Bral, Avansa Citizenne, en Cyclo Guerilla Bxl, een sit-in en picknick onder de noemer Picnic The Bridge. Ze pleiten voor een aanpak van de verkeerssituatie aan het kruispunt van Dansaertstraat, de kleine ring, de Gentsesteenweg en de Vlaamsesteenweg. Te veel weggebruikers komen er dagelijks in conflict en de organisatoren zien er dagelijks incidenten met fietsers en personenwagens.