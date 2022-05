PFOS-VERVUILING. Zaak tegen chemiebedrijf 3M wordt in februari gepleit

Voor de vrederechter van het vijfde kanton in Antwerpen is dinsdag de zaak ingeleid die een gezin uit Zwijndrecht heeft aangespannen tegen chemiebedrijf 3M. In het bloed van de ouders en hun kinderen werden zeer hoge PFOS-waarden aangetroffen. Ze eisen nu een schadevergoeding van 3M. De zaak wordt op 14 februari 2023 gepleit.