"PFAS-waarden in bloed van inwoners Zwijndrecht en Linkeroever tot 168 keer hoger dan grenswaarde"

In het bloed van tien mensen die in de buurt van de 3M-fabriek wonen zitten veel te hoge concentraties PFAS. Dat zegt het burgercollectief Grondrecht, dat bloed heeft laten afnemen bij negen inwoners van Zwijndrecht en één inwoner van Linkeroever.

Uit de bloedmetingen, uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van professor Jacob De Boer, blijkt dat de waarden van alle stalen te hoog zijn en verschillende waarden zelfs ongezien hoog, klinkt het in een persbericht.

Zo overschrijden alle stalen de grenswaarde van 6,9 nanogram per milliliter bloed van het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) voor de som van PFOS en drie andere PFAS. «De hoogste waarde bij onze geteste personen overschrijdt deze met factor 168 (!), de laagste waarde met factor 3,4», aldus Grondrecht, het burgercollectief dat werd opgericht als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen.

«Zeer ernstig»

«Uit deze resultaten blijkt dat de situatie in Zwijndrecht en in Antwerpen zeer ernstig is», stelt Eva Frooninckx, woordvoerder van Grondrecht. «Bijgevolg dient de overheid bijkomende maatregelen te nemen om de impact van PFAS-vergiftiging te monitoren en in te perken.»

Het burgercollectief eist onder meer dat er bijkomend onderzoek wordt georganiseerd, onder meer naar de gezondheidseffecten van kinderen onder de 12 jaar en naar zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het huidige gezondheidsonderzoek moet bovendien aangevuld worden met een epidemiologisch onderzoek, zodat verbanden kunnen worden onderzocht tussen de vervuiling en bepaalde aandoeningen en ziekten. Ook eist Grondrecht dat mensen bij wie hoge PFAS-waarden worden aangetroffen gratis medisch opgevolgd worden, om te bekijken of zij aandoeningen of ziekten ontwikkelen.

Tot slot eist het collectief dat 3M onmiddellijk transparant communiceert over de PFOS-vervuiling die in het verleden heeft plaatsgevonden via de grond, het water én de lucht, en over de uitstoot of lozing van PFAS die nog steeds plaatsvindt. «De overheid dient state of the art normen te hanteren voor de herziening van de vergunningen van 3M en de vergunningen die in de toekomst aan 3M worden verleend», klinkt het.