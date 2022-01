Personeelsuitval in bouwsector blijft beperkt

In de bouwsector is momenteel slechts 2 procent van de werknemers geveld door het coronavirus. Dat blijkt uit een bevraging van de Confederatie Bouw over de jongste twee weken. De personeelsuitval valt dus heel goed mee, klinkt het, want woensdag sprak werkgeversorganisatie Voka nog over een personeelsuitval van gemiddeld 6 procent bij bedrijven in Vlaanderen.