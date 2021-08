Paul Magnette over verplichte vaccinatie voor hele bevolking: «Ik ben er niet tegen»

Meer en meer lijkt een vaccinatieverplichting zich op te dringen. Nadat eerder de GEMS aanraadde om ook leerkrachten, kappers en obers te verplichten om de prik te krijgen, vindt ook Paul Magnette dat we een vaccinatieverplichting voor de ganse bevolking moeten overwegen. «Ik ben niet tegen een debat over verplichte vaccinatie voor de hele bevolking. Wanneer een vijfde of zesde golf volgt na de vierde, wanneer nieuwe varianten blijven opduiken waardoor we dit virus maar niet kunnen uitroeien, dan blijft het niet langer houdbaar en wordt het een kwestie van volksgezondheid», vertelt hij in Le Soir.

Duidelijke ziekenhuiscijfers

Magnette onderbouwt zijn stelling met de overduidelijke ziekenhuiscijfers. «Wanneer ik lees dat 98 procent van de gehospitaliseerde mensen niet gevaccineerd zijn, zegt dat alles», luidt het, al vraagt hij zich af waarom sommige mensen zich absoluut niet willen laten vaccineren. «Het kan zijn dat ze schrik hebben, dat er onwetendheid is of zelfs legitieme redenen om zich niet te laten vaccineren», aldus Magnette.

Geen taboe

Hij maakt de vergelijking met de reeds bestaande verplichte vaccinatie tegen polio. «Er mag dus geen taboe zijn. Op een bepaald moment zullen we het er toch over moeten hebben», besluit hij.

Voorlopig blijft vaccinatie tegen het coronavirus niet verplicht, al werkt de regering wel aan een verplichting voor zorgmedewerkers.