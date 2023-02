Paul Magnette dingt openlijk naar premierschap, De Wever steigert: «Dikke vette nee»

Als de socialistische familie na de federale verkiezingen van 2024 opnieuw de sterkste wordt en de PS daarvan de grootste partij is, wil Paul Magnette, de partijvoorzitter van de Franstalige socialisten, zijn verantwoordelijkheid opnemen en premier worden. Dat heeft hij gezegd in Le Soir en tijdens een interview op Bel-RTL.

Magnette staat nu ook al aan het hoofd van de partij die de grootste is binnen de sterkste politieke familie. De PS sleepte in 2019 20 van de 29 socialistische zetels in de wacht, maar toch werd Alexander De Croo eerste minister, met wie Magnette coformateur was.

«De logica wil dat er een regering wordt gevormd die een meerderheid heeft in zowel het noorden als het zuiden van het land, en dat de functie van eerste minister naar de grootste partij binnen de sterkste familie gaat. Om een boel redenen was dat in 2019-2020 niet het geval, maar dat was toen», zegt Magnette nu. Hij haalt onder meer aan dat sinds de vorige verkiezingen de N-VA en het Vlaams Belang de grootste partijen zijn in Vlaanderen en dat in 2019 in het noordelijke landsgedeelte de grote vrees leefde dat het land uit elkaar zou vallen als er geen Vlaming eerste minister kon worden.

«Maar we zien nu dat het land nog steeds overeind blijft, en we kunnen ons nu ook andere scenario’s beginnen voorstellen», zegt Magnette anno 2023. De PS-voorzitter zegt volgend jaar voluit voor de Belgische politiek te zullen kiezen en niet voor een internationaal mandaat te gaan. «Voor alle duidelijkheid: ik zal geen kandidaat zijn voor een Europese functie of een internationaal ambt. Ik heb zin om de komende vijf jaar in dit land nog een aantal zaken te doen», zegt Magnette. Daarom zal hij volgend jaar voor de PS de Kamerlijst in de provincie Henegouwen trekken.

«Positieve dynamiek» binnen Vooruit

Maar zo overtuigd Magnette in Le Soir klonk, zo genuanceerd was hij op de radio. Hij focust zich naar eigen zeggen eerst op zijn herverkiezing als PS-voorzitter begin maart en wil voorlopig geen uitspraken doen over wat volgt na de parlementsverkiezingen in 2024. «We zullen wel zien, laten we de burgers eerst de kans geven zich uit te spreken. (...) Als de socialistische familie de grootste van het land wordt, zal ik niet verzaken aan de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.»

Gevraagd naar de kans dat niet hijzelf, maar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau premier wordt, wijst Magnette erop dat de Vlaamse socialisten volgens de peilingen 15 tot 16% van de stemmen zouden krijgen. Wel ziet ook hij de «positieve dynamiek» binnen Vooruit en zegt hij «alles te doen wat ik kan om mijn collega en vriend Conner Rousseau te steunen».

«Dikke vette nee»

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt niet meteen warm van de open sollicitatie van Magnette voor de Wetstraat 16. «In ruil voor de ondergraving van onze Vlaamse welvaart de PS belonen met het premierschap? Dat is een dikke vette nee», tweet hij. «Als Wallonië (uiterst) links bestuur wil, moet men het confederalisme aanvaarden en de consequenties van het eigen beleid dragen.»

In de zomer van 2020 voerden De Wever en Magnette als preformateurs na maanden van totale politieke blokkage gesprekken, ook over de institutionele toekomst van België, maar die sprongen af door het gezamenlijke veto van liberalen en ecologisten.