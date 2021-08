«Patiënten op intensieve zorgen zijn stuk voor stuk antivaxers»

Vaccinatie tegen het coronavirus is in ons land niet verplicht, maar op sommige plekken ligt de vaccinatiegraad zo laag dat er wellicht ingegrepen zal moeten worden. Een eerste stap is het verplicht vaccineren van het zorgpersoneel. «Wie zich niet laat vaccineren, is in mijn ogen een dommerik», klinkt het in sommige ziekenhuizen.

In Vlaanderen kreeg inmiddels ruim 90 procent al minstens één prik. Brussel bengelt helemaal onderaan, want slechts 60 procent van de Brusselaars kreeg een eerste prik. Dat maakt Brussel zelfs de slechtste leerling van de klas in West-Europa.

Vanzelfsprekend

Iedereen verplichten is (nog) niet aan de orde, maar onlangs maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekend dat hij vaccinatie wél verplicht wil maken voor het zorgpersoneel. Gazet van Antwerpen polste bij enkele zorgkundigen naar hun mening over die beslissing. «Ik werk op intensieve zorg in de covidzone en zie dagelijks het leed voor mij. Voor mij is vaccinatie dus iets vanzelfsprekends, net zoals ik jaarlijks mijn griepprik haal. De patiënten die nu bij ons op intensieve worden opgenomen, zijn stuk voor stuk antivaxers, tussen de 35 en 65 jaar oud. Dat zegt genoeg, toch?», vertelt Vanessa Vermoens, verpleegster in het UZ-VUB.

Ook Peter Van Rosendaal, zorgkundige bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, is die mening toegedaan. «Ik vind het bijna immoreel als je je niet laat vaccineren. We stonden als verpleegkundigen midden in de pandemie en hebben allemaal gezien wat corona kan aanrichten. Ik vind dat we het de patiënt verschuldigd zijn en ben dus absoluut voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel», klinkt het.

Verplichten voor hele bevolking

Ignace Demeyer, spoedarts van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, vindt zelfs dat we nog een stap verder moeten gaan. «Of de vaccinatie voor de zorg verplicht moet zijn, is een stomme vraag. Het zou gewoon verplicht moeten zijn voor de hele bevolking. Iedereen wordt gevaccineerd voor polio en tetanus, waarom dan niet voor corona? Het zijn ook de mensen die niet gevaccineerd zijn, die nu op de spoedafdeling belanden en ik erger mij daar mateloos aan. Wie zich niet laat vaccineren, is in mijn ogen een dommerik», luidt het.

Vrij om te kiezen

Kinesist Lieven Maesschalk, de fysiotherapeut van onder anderen de Rode Duivels, is zelf gevaccineerd, maar vindt verplichting een brug te ver. «Ik ben zelf gevaccineerd en heb daar ook nooit over getwijfeld. Je beschermt jezelf, je beschermt je patiënten én je beschermt je medemensen. Maar in een democratie vaccinatie verplichten, daar heb ik het toch wat moeilijk mee. Ik zou de vrijheid laten aan de mensen, maar wel hameren op ieders verantwoordelijkheid», aldus Maesschalk.