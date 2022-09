Patiënt met apenpokken kan virus mogelijk onbewust verspreiden

Mensen die besmet zijn met het apenpokkenvirus kunnen de ziekte mogelijk onbewust verspreiden. Dat stellen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in een studie die verscheen in Nature Medicine. Hun nieuwe inzichten kunnen «van internationaal belang zijn om de verdere verspreiding van het virus in te dijken», klinkt het.

Symptomen van apenpokken uiten zich op verschillende manieren, of soms zelfs niet, schrijven de onderzoekers. Tijdens een studie vonden de wetenschappers het apenpokkenvirus in stalen van mensen die het ITG bezochten voor een gonorroe- en chlamydia-test. Die mensen vertoonden geen symptomen van apenpokken, al werd het virus wel bij hen aangetroffen. «Mogelijk konden ze het apenpokkenvirus ook verspreiden zonder zich daarvan bewust te zijn», aldus het onderzoek.

Geen symptomen, wel antilichamen

Het ITG huisvest een grote hiv- en soa-kliniek die jaarlijks meer dan 5.000 patiënten ontvangt. Artsen namen in mei bij 237 mannen stalen voor gonorroe- en chlamydiatests. Op 224 stalen werd achteraf een PCR-test voor het apenpokkenvirus uitgevoerd, waarvan vier positief testten. De betrokken patiënten werden onmiddellijk op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor bijkomend onderzoek. Eén persoon had klachten die initieel aan herpes in plaats van aan apenpokken deden denken. De andere drie patiënten vertoonden geen enkel symptoom, maar bleken wel antilichamen te hebben.

«Een belangrijke bevinding is dat deze patiënten zich niet bewust waren van hun infectie», waarschuwt klinisch viroloog Koen Vercauteren. «De diagnose zou dus niet gesteld zijn, als ze niet toevallig een afspraak hadden bij het ITG. Of asymptomatische patiënten ook anderen kunnen besmetten, moet toekomstig onderzoek uitwijzen.»

«Als we een uitbraak willen indijken, is het wellicht onvoldoende om enkel mensen te testen die zich spontaan aanbieden met klachten van apenpokken», besluit Christophe Van Dijck, arts bij het ITG. «Patiënten en zorgverleners moeten weten dat de symptomen op die van andere ziekten kunnen lijken en soms zelfs amper of niet waarneembaar zijn. Personen met een risicoprofiel moeten zich daarom laagdrempelig kunnen laten testen. Tot slot moeten we contacten van besmette personen intensiever opsporen en zoveel mogelijk inzetten op vaccinatie.»