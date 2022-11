«Pasgeboren baby gestorven bij Russische raketaanval» (foto’s)

Bij Russische raketaanvallen in de regio Zaporizja is in de nacht van dinsdag op woensdag de kraamafdeling van een ziekenhuis in het stadje Vilnjansk getroffen. Een pasgeboren baby is daarbij om het leven gekomen, zo meldt de militaire gouverneur van Zaporizja, Olexandr Staruch.

Ook de lokale hulpdiensten maken op Telegram melding van het overlijden van de baby. «Een gebouw van twee verdiepingen waarin een kraamafdeling is gehuisvest, werd vernield door een raketaanval», klinkt het. «Als gevolg van de aanval is een baby, geboren in 2022, gestorven.» De moeder en een arts konden uit het puin worden gered, zo wordt nog meegedeeld.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een reactie Rusland beschuldigd van terrorisme. «De terroristische staat blijft oorlog voeren tegen burgers», zo klinkt het.

Burgerdoden

Ook in de naburige regio’s Donetsk en Dnjepropetrovsk vonden in de nacht van dinsdag op woensdag raketaanvallen plaats. In Donetsk zijn daarbij één dode en acht gewonden gevallen, zo melden de Oekraïense autoriteiten. In Dnjepropetrovsk worden geen slachtoffers gemeld.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne, negen maanden geleden, hebben de Verenigde Naties (VN) meer dan 6.500 burgerdoden geregistreerd, onder wie meer dan 400 kinderen. Het werkelijke aantal gedode burgers ligt vermoedelijk nog hoger, zeggen zowel de VN als Kiev.