Overlegcomité op vrijdag 11 februari is bevestigd

Het Overlegcomité komt vrijdag 11 februari opnieuw samen om zich over de coronamaatregelen te buigen. De coronacijfers blijven intussen dalen, met nog gemiddeld 347 ziekenhuisopnames per dag.

Het zag er al even naar uit dat het Overlegcomité vrijdag zou vergaderen, maar volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) was dat nog niet zeker, zo zei hij vorige donderdag. «Ik bepaal de datum niet. Dat is aan de eerste minister. Maar iets in mij zegt dat hij het Overlegcomité pas gaat samenroepen als de parameters toelaten om af te schalen.»

CODE ORANJE

Premier Alexander De Croo (Open Vld, foto) heeft die beslissing nu dus wel degelijk genomen. Het Overlegcomité vergadert vrijdag om 14 uur in het Egmontpaleis. Eergisteren sloot De Croo een versoepeling van de maatregelen niet uit als de dalende trend in de ziekenhuisopnames zich doorzet. Dan zou code oranje van de coronabarometer in zicht komen.

DERDE MINDER BESMETTINGEN

Premier De Croo lijkt zijn gelijk te halen, want die cijfers dalen ook wel degelijk. Gezondheidsinstituut Sciensano toonde aan dat er vorige week nog 347 ziekenhuisopnames werden opgetekend. Op dit moment liggen zo nog 4.130 patiënten in het ziekenhuis, op de afdelingen intensieve zorg gaat het om 430 patiënten.

In de week van 28 januari tot en met 3 februari werden dagelijks gemiddeld 31.548 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met 37% ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In dezelfde periode werden in totaal 614.832 tests uitgevoerd. Daarvan bleek 41,6% positief.

MONDMASKERPLCHT VOOR KINDEREN

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) breekt een lans voor het afschaffen van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. «Dat is een van de eerste zaken die het Overlegcomité moet herbekijken», zei hij in een kranteninterview.

Dalle hoopt dat tegen de zomer code geel - «of zelfs nog beter» - van kracht is. «Dan wordt het een zorgeloze zomer. De strenge regels van de zomer van 2020 komen alleszins niet meer terug. Dus geen bubbels meer op kamp. Ook voorafgaand testen zal niet nodig zijn.»