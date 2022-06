Overheid werkt aan alternatief voor Itsme

Een van de redenen is onvrede over de macht van de app. Die is zo succesvol dat gesproken wordt van «monopolievorming».

Itsme zou ook fors meer geld hebben gevraagd om zijn diensten te blijven aanbieden. «Het is niet normaal dat we als overheid voor zoiets cruciaals afhankelijk zijn van één privébedrijf», zegt staatssecretaris Mathieu Michel (MR).

Digitale portefeuille

De nieuwe variant zou bestaan naast Itsme. «In de loop van volgend jaar zal een zogenaamde digitale portefeuille klaar zijn. De bedoeling is dat je via je smartphone toegang zal hebben tot je identiteitskaart, je rijbewijs, je trouwboekje, enzovoort», zegt Michel. «Het is natuurlijk uiterst belangrijk dat je daar veilig op kan inloggen. Dat zijn we aan het ontwikkelen.»